Coppa d’Asia 2024 | Taremi segna e poi viene espulso | l’Iran batte ai rigori la Siria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Soffrendo, con fatica, in dieci uomini: malaai calci di rigore e approda ai quarti di finale delladove affronterà il Giappone. Il Team Melli la sblocca al 34? con un calcio di rigore del futuro interista Mehdi, che trafigge l’estremo difensore avversario Madanieh e fa 1-0. La formazione allenata da Ghalenoei continua a premere alla ricerca del raddoppio, ma sciupa diverse occasioni. Al 64? arriva la doccia fredda: rigore per lae Omar Kharbin dal dischetto non sbaglia. 1-1 e tutto da rifare per. Azmoun e compagni si riversano nella metà campona alla ricerca del gol qualificazione, senza però trovare i frutti sperati. Al 91? la situazione si complica ...