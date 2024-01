Coppa d’Africa | clamoroso Marocco | è fuori contro il Sudafrica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.04 FISCHIA TRE VOLTE ISMAIL! Marocco-Sudafrica 0-2! 90’+11 EL KAABI! L’attaccante marocchino controlla ... ()

Il Sudafrica batte 2-0 a sorpresa il Marocco e vola ai quarti di finale di Coppa d’Africa 2024 , dove sfiderà il Capo Verde. Eliminazione per la ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90’+11 EL KAABI! L’attaccante marocchino controlla il pallone dopo la sponda di En-Nesyri, ma la sua ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88? Colpo di testa tentato da Saiss dal corner battuto da Harit, ma il pallone decolla e finisce ... (oasport)

LIVE Marocco-Sudafrica 0-1 - Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA : Makgoba porta in vantaggio i Bafana Bafana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62? Il Sudafrica prova ad organizzare un contropiede, ma Tau sbaglia il passaggio in verticale per ... (oasport)