Coppa Africa | terminano gli ottavi | il Sudafrica elimina il Marocco | avanti il Mali

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Milano, 31 gennaio 2024 - Senegal, Egitto e ora, tre delle grandi favorite per la vittoria dellad'2024 sono uscite aglidi finale. I semifinalisti dello scorso mondiale pagano l'errore dal dischetto di Hakimi quando il punteggio era di 0-1, poi non sono più riusciti a rientrare anche mentalmente in partita. Nell'altro ottavo di finale, qualche rimpianto anche per il Burkina Faso che vieneto 2-1 dala causa di qualche disattenzione difensiva di troppo. Ripercorriamo i due match. Hakimi in lacrime mentre i Bafana Bafana sognano L'immagine della serata è Achraf Hakimi, non a caso uno dei giocatori più talentuosi e rappresentativi del, in lacrime dopo il fischio finale. Con il pensiero del rigore sbagliato che attanaglia ...