CONTROLLA LE APP E SERVIZI DI TERZE PARTI COLLEGATI AL TUO ACCOUNT GOOGLE

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)re le app e idial tuoè fondamentale per garantire la sicurezza e la privacy dei tuoi dati personali. In un mondo sempre più connesso, è facile concedere l’accesso alle nostre informazioni a numerose applicazioni e piattaforme online senza pensarci troppo. E’ quindi importante fare una revisione periodica di queste connessioni e valutare attentamente quali app oeffettivamente necessitano di avere accesso alle tue informazioni sensibili. Perre quali APP eDIsono collegate al tuoprocedi come segue: DA COMPUTER Fai il login al tuo ...

Un’app per monitorare il telefono del proprio partner : per scoprire con chi parla, geolocalizzarlo e per leggere il contenuto delle sue ... (thesocialpost)

Deborah Burgess, ad agosto aveva acquistato i biglietti del Lotto online attraverso l'app della National Lottery. Uno di questi era risultato vincente il 19 di agosto 2023. Per mesi la donna non ha ...Il libro inchiesta della giornalista del New York Times su un programma che rischia di cambiarci la vita. In peggio ...