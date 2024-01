Contro Ilaria Salis monta un' ondata di odio

Al centro della riunione ci sono state le strategie per ottenere il trasferimento dell'attivista monzese detenuta da febbraio in Ungheria (wired)

La procura di Budapest ha chiesto 11 anni di carcere per Ilaria Salis , la militante di estrema sinistra, già coinvolta in un processo in Italia che ... (secoloditalia)

I commenti sul sorriso in aula e le scarpe «Nike», le accuse per essersi messa da sola nei guai e una retorica che somiglia tanto a quella che ha ... (vanityfair)

«È fondamentale che non debba scontare neppure un giorno in eccesso di una pena che ancora neppure sappiamo se abbia fondamento».il curatore ha ricordato che l'espressione a sua volta è stata presa da un collettivo torinese che "nei primi anni Duemila combatteva contro il razzismo e la xenofobia in Italia". Da qui il passo è ...Sui social minacce, insulti, filmati realizzati con l'intelligenza artificiale contro l'attivista detenuta in Ungheria. Mentre la Lega si appiglia a un vecchio caso, salvo farsi correggere dal legale ...