Contributi e invalidità allo sportello anziani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un pacchetto di servizi a sostegno della terza età e delle persone che si occupano di loro, i caregiver. Così l’amministrazione comunale assaghese interviene e diversifica i servizi dedicati ai cittadini senior che, come nel resto d’Italia, sono in continuo aumento. Senza sottovalutare alcun aspetto ha voluto affiancare alle più classiche attività ludiche e sportive, delle iniziative assistenziali sotto il profilo giuridico-legale. In quest’ottica, glidi Assago, i loro familiari o le persone che si occupano di loro, possono contare sull’istituzione di nuovi sportelli gratuiti di orientamento e consulenza, condivisi con le realtà del piano di zona, su temi in continuo aggiornamento come assistenza e, amministrazioni di sostegno e agevolazioni fiscali. "Nel nostro territorio, le persone che hanno compiuto 60 anni sono circa 2.600 - ...