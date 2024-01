Continua l’escalation di furti a Qualiano

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) . Vittima questa volta un bar pasticceria in Via Santa Maria a Cubito Adeicolpendo un bar pasticceria in Via Santa Maria a Cubito. Sembrerebbe che i malviventi abbiano sottratto la cassa dell’attività, amplificando la preoccupazione nella comunità. La ripetizione di atti criminali desta allarme tra gli abitanti e i commercianti locali, evidenziando la necessità di misure di sicurezza più efficaci. Per completezza informativa, va menzionato il recente furto avvenuto pochi giorni fa presso una farmacia cittadina. Nel frattempo, i commercianti rimangono in attesa di risposte concrete e efficaci. È preoccupante osservare laaudacia di individui che sembrano non tener conto di nulla. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici ...