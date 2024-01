Conti stupisce nei 400 | record dopo il Sudafrica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Al PalaCasali di Ancona è il pomeriggio di domenica che vede impegnata la maggior parte degli atleti imolesi, tra cui spicca il risultato di Francescoritorna dal. E ritorna a correre i 400 metri sui suoi tempi, con il nuovopersonale indoor di 48“14, abbatte finalmente quel 48“45 corso ad Halle nel 2014 e si avvicina al Pb outdoor di 48“03 che risale al 2013. L’atleta imolese ha la meglio nella sua serie e si prende il terzo posto nella gara vinta da Simone Barontini, con cui Francesco si è allenato a Potchefstroom. In gara sui due giri di pista indoor con i colori della Sacmi Avis anche un gruppetto piuttosto numeroso e non mancano le buone notizie. Federico Ferrucci, chiude in 52“12, seguito a breve distanza dallo junior ravennate Luca Ronconi che con 52“29 migliora il proprio Pb ...