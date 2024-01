Conservare la memoria | completato il restauro di alcuni volumi della biblioteca

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Arezzo, 31 gennaio 2024 – Grazie al contributoFondazione Cassa di Risparmio di Firenze l’istituzioneCittà di Arezzo ha portato a termine ildi, manoscritti e a stampa, che durante i secoli si erano danneggiati. La, una delle più antiche istituzioni aretine esistente già dalla metà del XVII secolo, conserva infatti un ingente patrimonio antico e moderno, per un totale di circa 250.000e documenti, tra i quali 600 manoscritti. 180 incunaboli e 4.270 cinquecentine. In particolare, il progetto presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio ha riguardato il risanamento di 4 importanti testi antichi e di un’ingente raccolta di stampe antiche riunite in un unico volume di grandi dimensioni. La necessità di ...

Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze l'istituzione Biblioteca Città di Arezzo ha portato a termine il restauro di alcuni volumi, manoscritti e a stampa, che durante i se ...