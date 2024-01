Congedo parentale per coppie omogenitoriali | Inps condannato per “ingiustificata discriminazione”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Nienteper le? Evidentemente no, per l’non meritano questa possibilità, visto che questi nuclei familiari sono stati esclusi addirittura dalle richieste per potervi accedere. Così il Tribunale di Bergamo hal’Istituto nazionale della previdenza sociale a modificare il sistema informatico con cui, obbligatoriamente, devono essere inviate le domande. Per i giudici, infatti, è discriminatorio impedire l’accesso al portale per ottenere i congedi genitoriali a queste, composte da soli uomini o sole donne. L’azione collettiva contro ladell’A renderlo noto è stata la Cgil. Il sindacato fa sapere che ritiene la decisione “di estrema importanza pratica” e ...

L'Inps dovrà cambiare il suo portale, dovrà dare la possibilità ai genitori dello stesso sesso di registrarsi e dovrà farlo in fretta. Se non agirà entro due mesi, subirà una sanzione di 100 euro per ..."Il sesto mese alternativo fra uomo e donna diventerebbe realmente interessante se entrambi disponessero dello stesso numero di mesi obbligatori di congedo" ...