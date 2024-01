Congedo parentale 2024 | per mamme e papà indennizzo all’80% anche per il secondo mese

Leggi tutta la notizia su luce.lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Mentre l’Inps si è accidentalmente dimenticato di aprire ai genitori dello stesso sesso il portale per le richieste di, per le coppie eterosessuali questo è stato esteso e potenziato. Lavoratrici e lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni potranno infatti usufruire, a partire dall’ormai concluso gennaio, di unin più di assenza facoltativa dal lavoro retribuito. La novità è stata introdotta con la Legge di bilancio varata dal governo Meloni e ha lo scopo di aiutare, estendendo il permesso da uno a due mesi,con figli piccoli, in un contesto di sempre più allarmante calo del tasso di natalità. Una misura che però, se non accompagnata da altre politiche che favoriscano, ad esempio, il reinserimento lavorativo delle ...