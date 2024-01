Congedi genitoriali discriminanti Inps | due mesi per rivedere i moduli

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Una sentenza storica, che farà giurisprudenza e che stabilisce l’impossibilità di discriminare le famiglie omo. Il giudice del lavoro del tribunale di Bergamo ha condannato l’a modificare il sistema informatico con cui, obbligatoriamente, devono essere inviate le domande per ottenere i, stabilendo che è discriminatorio impedirne l’accesso alle famiglie omo. Secondo la Cgil, si tratta di una decisione "di estrema importanza pratica" e l’esito è il frutto "di un’azione collettiva promossa nel maggio 2023 da Rete Lenford - Avvocatura per i diritti Lgbti+ e una proficua collaborazione con Cgil nazionale". Anche grazie al contributo del patronato Inca della Cgil di Brescia, Rete Lenford ha dimostrato che il portale web dell’destinato ...

Bergamo, il tribunale: l’accesso al sito internet deve essere consentito anche alle coppie dello stesso genere. Condannato l’Istituto di previdenza nazionale a una sanzione di 100 euro per ogni giorno ...Il Tribunale di Bergamo ha sanzionato l’Inps perché non consentiva alle famiglie omogenitoriali di poter presentare richiesta per il congedo parentale ...Il Tribunale di Bergamo ha condannato l'Inps a modificare il sistema informatico con cui, obbligatoriamente, devono essere inviate le domande per ottenere i congedi genitoriali, stabilendo che è discr ...