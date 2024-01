Confindustria | rinnovo del Presidente al via | Orsini in pole seguito da Marenghi e Garrone | Gozzi verso l' out Il borsino aggiornato dei 183 votanti - ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tra i Cda sotto i riflettori quest'anno c'è anche quello di, la cui corsa per la figura che diventeràè iniziata ormai da settimane. La data cerchiata sul calendario come quella di partenza per l'iter ufficiale è il primo febbraio, quando il consiglio generale dell'associazi