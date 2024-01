Confessione di mezzanotte

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Louis Salavin è stato licenziato per aver toccato l’orecchio del suo capo. Un desiderio irresistibile, una pulsione. Salavin non capisce come sia possibile non empatizzare con lui. Allo stesso tempo è perfettamente consapevole che la scelta di Sureau, in fondo, è comprensibile. Il primo di cinque libri dedicati alla sua vita inizia fornendo una chiave di lettura grazie alla quale è possibile comprendere l’intera vicenda di questo personaggio, trentenne negli Anni Venti parigini ancora a casa con la madre. Un uomo che ha appena perso il lavoro e in cui convivono due diverse coscienze: la coscienza individuale, quella che gli rende la libertà da un impiego poco amato interessante e stimolante; e quella della sua epoca, dove la libertà si presenta come una successione di inibizioni e ansie. Come se la storia stessa di quell’epoca facesse da sentinella cognitiva, pronta a inibire qualsiasi ...