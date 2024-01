Confagricoltura Arezzo porta le istanze delle imprese agricole nelle sedi competenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gennaio 2024 –è pronta are ledegli agricoltoried è già in agenda un incontro con i parlamentari del territorio. «Molte sono le manifestazioni di gruppi autonomi di agricoltori in atto sul territorio nazionale e non sono mancate nemmeno a margine della nostra provincia - dichiara Carlo Bartolini Baldelli, presidente di- Un clima che rende l’idea di quanto malessere e difficoltà si riscontrano nel mondo agricolo. Difficoltà amplificate dall’entrata in vigore della nuova Pac, dall’aumento dei costimaterie prime a fronte di prezzi che non coprono nemmeno i costi di produzione fino ad arrivare agli eventi ...