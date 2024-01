Condoni a Campo di Mare | venerdì incontro pubblico al Granarone

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Cerveteri, 31 gennaio 2024 – “Il Procedimento urbanistico che ha attraversato gli ultimi 60 anni di storia di Cerveteri è giunto finalmente al termine. Nel mese di dicembre in Consiglio comunale abbiamo approvato una Delibera che di fatto ha concluso un iter urbanistico e amministrativo di importanza straordinaria: un atto che garantisce il rilascio dei titoli edilizi per quegli immobili didiche per tutti questi anni ne sono stati sprovvisti. Sul tema,2 febbraio alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare delsi terrà unrivolto ai titolari degli immobili e in generale a tutta la cittadinanza. Insieme a me, ci sarà l’Ingegner Manuela Lasio, Dirigente all’Urbanistica del nostro Comune, l’Assessore Riccardo Ferri, il Consigliere comunale ...