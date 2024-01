Condanna a 4 anni per lo youtuber di Casal Palocco

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) AGI - Ha patteggiato una pena a 4e 4 mesi di carcere Matteo Di Pietro, il giovanedei 'Theborderline' che il 14 giugno scorso, alla guida di un suv Lamborghini noleggiato per una 'challenge', si scontrò con una Smart aprovocando la morte di un bimbo di cinque, che era a bordo assieme alla madre e alla sorellina, entrambe rimaste ferite. La Procura aveva dato parere favorevole alla richiesta avanzata dalla difesa del 20enne, accusato di omicidio stradale e lesioni. "Ha espresso le sue scuse, il suo dolore. Ha riconosciuto nuovamente la sua responsabilità, come aveva già fatto nell'interrogatorio e ha espresso anche il suo desiderio di impegnarsi in futuro in progetti che riguardano la sicurezza stradale. Quindi un suo impegno sociale che lui stesso ha definito ...