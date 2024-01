Concorso pubblico irregolare e accordi corruttivi per una vasta area industriale | arrestato l’ex sindaco di Cicciano nel napoletano

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Irregolarità nelper una. I carabinieri della Compagnia di Nola hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale – emessa dal Gip su richiesta della locale Procura – nei confronti di quattro indagati (uno in carcere, due ai domiciliari, per un altro divieto di dimora nella Regione Campania): sono accusati, in, di induzione indebita a dare o promettere utilità. Coinvoltodi(al momento ai domiciliari per altra causa), due consiglieri comunali in carica e un imprenditore. Le indagini, condotte dal Nor. della Compagnia di Nola da agosto 2022 a giugno 2023, con il supporto della Stazione di ...