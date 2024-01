Concorrenti GF violano il regolamento e vengono puniti | Varrese sbotta

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In queste ore, gli autori del Grande Fratello hanno punito iper aver infranto ildel reality show. Ieri, infatti, gli inquilini sono stati informati del fatto che il loro budget di spesa settimanale sarebbe stato decurtato del 30%. Per tale ragione, ihanno avuto a disposizione solo 220 euro e non 320. Questa decisione ha indignato profondamente Massimiliano, il quale ha avuto uno sfogo. In men che non si dica, però, il concorrente è stato smascherato dagli utenti del web. Massimilianoper i provvedimenti presi dal GF, ma sul web lo incastrano Si prospetta una settimana molto difficile per idel Grande Fratello, dato che il loro budget per la spesa settimanale è stato diminuito. La produzione ha deciso di punire in ...