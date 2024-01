Con Satispay i buoni pasto sbarcano nel mondo dei discount

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il panorama italiano della distribuzione si prepara a una significativa svolta con l'innovativa collaborazione tra, la super app di mobile payment, e MD S.p.A., uno dei principali attori nel settore della grande distribuzione. Questa alleanza porta per la prima volta in Italia ineldel, aprendo nuove prospettive nel settore e contribuendo a generare un impatto sociale positivo. Una partnership etica L'accordo trae MD segna un passo significativo verso l'etica nell'innovazione. In un periodo influenzato dall'inflazione e dal caro vita, questa collaborazione mira a offrire sostegno sociale, utilizzando la tecnologia come strumento al servizio della spesa. La tecnologiadiventa così il catalizzatore di un trend ...