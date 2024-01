Con o senza cappuccio | l'arbitro iena vale poco | gioco scorretto con Marelli nelle nuove 'rivelazioni'

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ricordate l’inquadratura di una settimana fa? Forse non gli è piaciuta l’etichetta di “incappucciato”,...

La prossima Isola dei Famosi , in programma in primavera, a quanto pare sarà caratterizzata da una vera e propria rivoluzione. Mentre si lavora alla ... (blogtivvu)

Il presidente vuole evitare «una guerra più ampia in Medio Oriente». La Casa Bianca: «La replica potrebbe essere a fasi e livelli diversi» (corriere)

Roma si prepara per l'ultimo saluto a Sandra Milo , morta il 29 gennaio a 90 anni. Oggi i funerali dell'attrice nella Chiesa degli artisti alle 12. La ... (leggo)

Una festa di compleanno che avrebbe dovuto essere un momento di gioia e festa si è trasformata in tragedia nella notte scorsa a Rosarno, nel Reggino. ... (leggo)

Ieri si è concluso il summit che, a cose fatte, sarebbe stato meglio indicare non solo dell’ Italia, ma anche della Ue per un nuovo rapporto con l’ ... (ildenaro)

Il compleanno , la festa doppia perché coronata dalla proposta di matrimonio "da film" in ginocchio e con uno scintillante anello, poi l'auto che ... (europa.today)

Kyle Walker è al centro di un vero e proprio caso dopo la rivelazione di aver avuto due famiglie contemporaneamente senza che le rispettive compagne ...Poi MotoGp con Valentino Rossi e Formula Uno nel 2011 con Fernando Alonso ...Festival anche e solo semplicemente per divertire il pubblico in vesti inedite, non senza qualche gaffe. Una su tutteStorico Direttore della Coldiretti di Arezzo. Assoluto protagonista fino al 1994 della rappresentanza agricola provinciale ...