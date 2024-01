“Con Mollica o Senza” sbarca a Roma | terzo locale per Steven Basalari e Donato De Caprio | trepida attesa

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Conha annunciato una nuova apertura in Italia, proprio a: ecco in quale zona sorgerà lo store.Basilari eDeal Colosseo – IlCorrieredellacittà.comConapre a. La famosa catena di street food, diventata famosissima a Napoli, ha deciso di aprire il propriostore all’interno della Città Eterna. Le stories hanno fatto diventare questo marchio famossimo in Italia, con i turisti che visitano Napoli o Milano – città del secondo store – anche per assaggiare i deliziosi panini diDe. La nuova apertura di “Con” aL’annuncio della nuova ...