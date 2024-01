Con il Consorzio Affumicatori Maestri Italiani filiera ittica garantita

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) (Adnkronos) – Glifanno squadra per darsi regole produttive chiare e procedure trasparenti. Con un duplice l’obiettivo: fornire utili consigli per aiutare il consumatore italiano a scegliere il miglior salmone affumicato e comunicare al mercato un’eccellenza del made in Italy. Così, quattro protagonisti delladanno vita al nuovo

Gli affumicatori italiani fanno squadra per darsi regole produttive chiare e procedure trasparenti. Con un duplice l’obiettivo: fornire utili consigli per aiutare il consumatore italiano a scegliere i ...Potrebbe vedere la luce in Italia il primo Hyper Transfer, ossia il primo treno con sistema hyperloop commerciale operativo al mondo, che collegherà la tratta Venezia-Mestre e Padova. Lo annuncia in u ...Soddisfazione per il Consorzio Brianteo Villa Greppi, risultato vincitore del prestigioso bando ''European Remembrance'' della Commissione Europea con un progetto di public history dal titolo "Visible ...