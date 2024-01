Comprendere e gestire l’insufficienza renale nel gatto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)nelè una patologia molto frequente che si presenta soprattutto nei soggetti anziani oltre i 10-12 anni di età, soprattutto in forma cronica, anche se esistono condizioni e quadri clinici ad insorgenza acuta. Di seguito vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, come diagnosticarla e come trattarla. Che cosa è? Partendo da una definizione sui concetti base utili da conoscere possiamo dire che, i reni sono organi che possiedono diverse capacità: hanno una funzione primaria di filtrazione ed escrezione delle sostanze di scarto presenti nel sangue, che vengono eliminate tramite l’urina; influenzano l’equilibrio elettrolitico dell’organismo hanno anche capacità endocrina, ovvero sono in grado di produrre ormoni e di metabolizzarne altri, ...