Commissione Covid | l’ex ministro Speranza | “Fa male solo al Paese”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) ROMA – “Mi sembra che sia unache faal”. Lo ha dettodella Salute, Roberto, commentando laparlamentare d’inchiesta sula margine della presentazione del suo libro alla Camera. “E non abbiamo nessuna paura” ha aggiunto. Poi, parlando del rapporto tra Pd e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Matteo Renzi, “Letta fece la vittima, nessun golpe, la minoranza e: sostituisci Enrico” Picco delvicino,: “Lo dice l’Oms” Piegata la curva senza misure invasive ...

Un pasticcio quello combinato dalla maggioranza in Commissione Affari sociali della Camera. Riflettori accesi sulla tanto chiacchierata Commissione ... (nicolaporro)

La Commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid -19 in Italia ha affrontato un ostacolo parlamentare, generando tensioni e proteste dalla ... (ilgiornaleditalia)

sale la tensione alla Camera in Commissione Affari Sociali sul voto del mandato al relato per l’istituzione della Commissione d’inchiesta sul Covid . ... (ildifforme)

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ..."Apprezziamo che il decreto metta in campo 320 milioni di euro di liquidità ma è necessario che la liquidità vada in primis orientata al pagamento dei debiti scaduti verso le aziende dell'indotto". (A ...ROMA - L’ultima “audizione-appello” è stata quella di oggi alla XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. La settimana scorsa c’era stata quella alla Sala Nassirya del Senato con la Vi ...