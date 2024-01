Commissione Covid | Conte | “Sarà un boomerang per chi l’ha voluta come un plotone di esecuzione” Speranza | “Provo pena”

sale la tensione alla Camera in Commissione Affari Sociali sul voto del mandato al relato per l’istituzione della Commissione d’inchiesta sul Covid . ... (ildifforme)

in occasione della conferenza stampa di presentazione delle linee guida per l’Intelligenza Artificiale (AI) che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha emanato a fine anno, il direttore generale del ...Vertice UE di revisione bilancio, aumento di spesa per aiuti all'Ucraina, difesa, ricerca e immigrazione. Resta il nodo sul Recovery Fund non assegnato ...Presentato il libro di Speranza: “Provo pena per chi vuole la Commissione di inchiesta”, dice l’ex ministro Cosa è successo davvero in Italia con il Covid Si poteva agire diversamente Gli acquisti s ...