Commesso e cameriere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)/a, 1 posto. Mercati in provincia; Contratto a tempo determinato con eventuale trasformazione in indeterminato; Candidature via mail a [email protected] /a ai piani, 1 posto. Stagione estiva, richiesta esperienza, con vitto e alloggio; Sede di lavoro: Madesimo; candidature a [email protected] o telefonando 0343-54250.