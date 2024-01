Commando assalta furgone portavalori in Sardegna | spari e auto in fiamme | morto un bandito e 2 guardie giurate gravi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Undi banditi hato unquesta mattina lungo la strada statale 131, all'altezza del bivio per Siligo in provincia di Sassari. I malviventi hanno aperto il fuoco...

Un Commando di banditi ha assalta to un furgone portavalori questa mattina lungo la strada statale 131, all'altezza del bivio per Siligo in provincia ... (ilmessaggero)

Un Commando di banditi ha assalta to un furgone portavalori questa mattina lungo la strada statale 131, all'altezza del bivio per Siligo in provincia ... (ilmessaggero)

Dimissioni No, grazie. Il comandante dell'Esercito ucraino Valerii Zaluzhnyi, additato di essere uno dei principali "colpevoli" del flop della controffensiva di Kiev, non ...Sassari La 131 tra il bivio di Ardara e quello di Siligo dopo l'assalto a tre furgoni portavalori e il conseguente conflitto a fuoco, con il… Leggi ...Un commando di banditi ha assaltato un furgone portavalori questa mattina lungo la strada statale 131, all'altezza del bivio per Siligo in provincia di Sassari. I malviventi hanno aperto il ...