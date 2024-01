Come scoprire il tradimento? Il trucco infallibile per capire se lui o lei ha un’amante

Leggi tutta la notizia su free

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il dubbio più atroce di tutte le coppie: il tuo lui o la tua lei potrebbero avere. Eccoscoprirlo con questo metodo. (Free.it)L’amante è il più classico, e tragico, motivo per il quale i matrimoni finiscono e le coppie si lasciano. Che sia la classica scappatella o, al contrario, un sentimento più serio e duraturo nel tempo, essere traditi fa davvero male non solo al cuore, ma va anche e soprattutto a minare la fiducia in sé stessi e nell’amore che verrà, nelle persone in generale. Insomma, tutti noi speriamo nel corso della nostra vita di non essere mai coloro che verranno traditi ma, la realtà dei fatti, è che può succedere. Anzi, le statistiche dicono che quasi un terzo dei matrimoni in Italia finiscono proprio per questo motivo, ossia per il fatto che uno dei due all’interno della coppia ha intrapreso una relazione clandestina. ...