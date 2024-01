Come pulire la lavatrice | il trucchetto che nessuno sa e gli errori da evitare

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) A vederla così non si direbbe, eppure laè un elettrodomestico estremamente delicato e molto spesso è vittima di melma, calcare o cattivi odori. Un suo utilizzo prolungato,pure un non uso frequente, può infatti causare dei piccoli grandi problemi.evitarli?la? In che maniera è possibile mantenere nuova, profuma e pulita, la propriaaffinché ad ogni lavaggio il bucato sia sempre perfetto? È opportuna un po’ di manutenzione, ossia almeno un lavaggio “di pulizia” al mese che elimini tutti i batteri che si sono accumulati all’interno del cestello, tra le pieghe della guarnizione nonché nel “cassettino” dove si versano i detersivi. Ecco allora da UrbanPost qualche consiglio utile e del tutto naturale su ...