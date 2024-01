Come funzionano gli algoritmi delle piattaforme di incontri?

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl mondo online ci apre le porte a nuove conoscenze. Chi ha chiuso una relazione e vuole provare a conoscere persone, chi semplicemente si è trasferito in una città diversa e desidera ampliare la propria cerchia sociale o chi magari è alla ricerca del grande amore potrebbe prendere in considerazione le app di dating. Dietro ad ognuna, c’è sicuramente un algoritmo. Quando ci si registra su una di queste applicazioni o portali, per prima cosa si compila un profilo: una sorta di anagrafica dove vengono inseriti dati che riguardano la persona, i gusti e gli interessi. Spesso possono essere settati parametri: ad esempio territoriale, richiedendoa Roma se si vive nella Città Eterna oppure una determinata fascia d’età. Ma dopo questo passaggio cosa succede? Quali sono i modi in cui il digital ci mette in contatto con quelle che potrebbero ...