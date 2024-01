“Come Cesara | la collega…” Isola dei Famosi 2024 | la nuova opinionista arriva dal Tg5

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Colpo di scena all’dei. Il nome della, uscito fuori in queste ultime ore, è davvero inatteso. Non si era mai parlato di questa persona, ma adesso sembra che siamo a buon punto per la firma del contratto. Una vera e propria rivoluzione starebbe per mettere in atto Mediaset, con il reality show che si ispirerebbe in qualche modo al Grande Fratello. Infatti, in attesa di conoscere la conduttrice che potrebbe non essere Ilary Blasi bensì Vladimir Luxuria, ora l’deiè al centro dell’attenzione per questo nome della. Una delle grandi novità sarebbe la presenza di una sola persona a commentare le dinamiche del programma, propriosuccede al GF con ...