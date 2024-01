Combinata nordica | sette azzurri convocati per la tappa di Seefeld

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocatoper ladi Coppa del Mondo didi, in programma a partire da giovedì 1 febbraio con i Provisional Competition Round sul trampolino HS109. Il weekend proseguirà poi con due Gundersen venerdì, un’altra Gundersen masichile e una Individual Compact femmninile, quindi una terza Gundersen maschile domenica. Per il settore femminile sono state convocate Daniela Dejori e Veronica Gianmoena, mentre per il maschile Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Domenico Mariotti e Jacopo Bortolas. SportFace.

