Combinata nordica | medaglia di bronzo per l’Italia nel Mixed Team alle Olimpiadi giovanili di Gangwon

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Arriva l’ennesimaperinvernalidi. La seconda per la spedizione della(era arrivato l’argento per Manuel Senoner nella prova individuale al maschile): gli azzurri si tingono dinella4×3.3 km. La nazionale tricolore che schierava Bryan Venturini, Giada Delugan, Anna Senoner e Manuel Senoner era quarta dopo la prova di salto ed è riuscita a rimontare una posizione, cogliendo il podio a 23.2 secondi dalla vetta. La battaglia per l’oro è stata tra Finlandia e Slovenia, con i finnici mostruosi sugli sci stretti soprattutto nelle ultime due frazioni, riuscendo così ad imporsi per 14.4 secondi. Quarta posizione per ...

Arriva un’altra meravigliosa medaglia per l’Italia nei Giochi Olimpici Giovanili Invernali 2024 in corso di svolgimento a Gangwon (Corea del Sud). ... (oasport)

La quinta tappa della Coppa del Mondo femminile 2023-24 di Combinata nordica andrà in scena a Seefeld in Tirol (Austria) nelle giornate del 2 e 3 ... (oasport)

Una staffetta di bronzo regala un’altra medaglia alla combinata azzurra ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon, in Corea del Sud. Giada Delugan, Bryan Venturini, Manuel ed Anna Senoner hanno infatti ...Arriva l'ennesima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi invernali giovanili di Gangwon. La seconda per la spedizione della combinata nordica (era arrivato l'argento per Manuel Senoner nella prova indiv ...La quinta tappa della Coppa del Mondo femminile 2023-24 di combinata nordica andrà in scena a Seefeld in Tirol (Austria) nelle giornate del 2 e 3 febbraio. Il programma è di due gare. Venerdì assister ...