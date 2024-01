Combinata nordica | i convocati dell’Italia per Seefeld | 7 azzurri in gara tra settore maschile e femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Da giovedì 1 a domenica 4 febbraio andrà in scena il Triple di, valevole anche come sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo2023-2024 di. La località tirolese, dal 1° al 3 febbraio, ospiterà inoltre il quinto appuntamento del massimo circuito itinerantecon in programma però due sole gare individuali. Domani si disputeranno i Provisional Competition Round sul trampolino piccolo HS109 austriaco, mentre venerdì si comincerà davvero a fare sul serio con le Gundersen (5 km per le donne, 7.5 per gli uomini). Sabato è pianificata un’altra Gundersen(sulla distanza dei 10 km) ed una Individual Compact, mentre domenica il weekend si chiuderà con l’ultima Gundersen(con segmento di ...