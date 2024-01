Colpo allo spaccio Sgominata banda che aveva sede in città Arresti e sequestri

La redazione di Sky Sport rivela un colpo di scena per il mercato in entrata del Lecce. La trattativa per l'acquisto di Lagerbielke dal Celtic si è bloccata (per il momento) proprio allo scambio dei ...ASCOLI L'Ascoli ha scelto il suo nuovo centrocampista si tratta dell'ex Napoli Karim Zedadka nato a Pertuis in Francia il 9 giugno 2000 da genitori algerini ed ha nazionalità ...Dazn – Juve, Milik espulso: i segnali c’erano da prima. Gli scarpini, il colpo proibito e il nervosismo: quello che non si è visto ...