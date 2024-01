Coinbase ingaggia ex ministro Finanze Gb Osborne come consulente

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen. (askanews) – La piattaforma di contrattazioni su criptovalutehato l’exdelledella Gran Bretagna, George, nel suo comitato di consulenti. La mossa avviene mentre la società di San Francisco si trova di fronte due atteggiamenti differenziati tra gli Stati Uniti, dove la Securities and Exchange Commission la accusa di inadempienze su alcune registrazioni regolamentari, e la Gran Bretagna, in cui invece il governo risulta più amichevole verso il settore, secondo il Financial Times, e afferma di voler creare un polo per le attività finanziarie digitali.per parte sua intende espandersi nel mondo, da Singapore alle Bermuda. Quanto a, che è stato cancelliere dello Scacchiere tra 2010 e 2016, sotto ...