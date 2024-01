Cobolli Gigli | «Inter-Juventus difficile Il miglior risultato possibile»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Giovanni, ex presidente della, ha parlato del big match che si giocherà domenica tra l’e i bianconeri.– Queste le parole di Giovanni, ex presidente della, a SportItalia. «L’ultima giornata ha un po’ ribaltato gli umori delle due protagoniste della lotta scudetto? Ildellacon l’Empoli sicuramente non è stato positivo dal punto di vista numerico: superiore o meno all’avversario, alla fine ha pareggiato – si legge sul sito di SportItalia –. L’espulsione di Milik è stata giusta e dunque non ci sono nemmeno recriminazioni da fare, posto che la società non ne faccia mai di recriminazioni. E’ altrettanto vero un altro aspetto però». ASPETTO – ...