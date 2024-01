CNR | al via bando da 20 milioni di euro su IoT | AI e KETs per MPMI

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il Consiglio nazionale delle ricerche, nell’ambito delle attività del National Biodiversity Future Center (NBFC) – Spoke8 “Open Innovation & Development of”, coordinato dall’Unità Valorizzazione della Ricerca, annuncia il primoper il finanziamento di progetti innovativi rivolto alle piccole e medie imprese (Pmi) con un plafond di 20di. Ildel CNR per le PMI Il budget complessivo di 20diè previsto dal CNR per sostenere le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ad opera delle micro, piccole o medie imprese, finalizzate allo sviluppo e utilizzo di green-low cost Key Enabling Technologies (), tecnologie Internet of Things (IoT) e Artificial Intelligence (AI) per la ...

Roma, 31 gen. (askanews) – Il 29 febbraio 2024, il giorno più raro del calendario, si celebra in tutto il mondo la Giornata dedicata alle Malattie Rare (Rare Disease Day). UNIAMO, la Federazione Itali ...Il Cnr, (NBFC), annuncia il primo bando per il finanziamento di progetti innovativi nell’ambito della biodiversitàper le PMI ...Il 75% dei tessuti sintetici sul mercato viene bruciato o finisce in discarica. Ma in Danimarca si studia una tecnologia per separare le diverse fibre ...