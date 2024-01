CM com – Juventus | Alcaraz è il rinforzo scelto da Giuntoli | formula e cifre | le ultime|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) 2024-01-31 09:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Fino alla fine (del mercato invernale). Cristianoha trovato il centrocampista offensivo che cercava per rinforzare la. Infatti il dirigente bianconero sta definendo gli ultimi dettagli della trattativa per Carlos– L’argentino classe 2002 è in arrivo dal Southampton, con cui è sotto contratto fino a giugno 2028, in prestito con diritto di riscatto (senza obbligo) per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Oggi si attende il via libera definitivo per l’arrivo del calciatore in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con la. VICINO ALL’INTER – Carlos ...