Clamorosa scoperta | ritrovato in fondo al Pacifico l’aereo scomparso

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La Deep Sea Vision, società di spedizione oceanica americana, ha catturato le immagini sfocate di un oggetto nelle acque profonde dell’OceanoTony Romeo, ex ufficiale dell’intelligence dell’aviazione americana e finanziatore di una spedizione marina, si è imbarcato in una esplorazione dei fondali delscandagliando con sonar e droni ildel mare, per cercare di risolvere uno dei grandi misteri della storia dell’aviazione. Quello della scomparsa del bimotore Lockheed 10-E Electra pilotato dalla più grande aviatrice di tutti i tempi.di Amelia Earhart – Cityrumors.it Amelia Earhart, considerata la più grande pilota d’aerei, era una celebrità quando nel 1937 progettò di compiere il giro del mondo. La sua non era la prima traversata aerea intorno al globo, impresa ...