Civitavecchia | incendio in un appartamento | in fiamme la cucina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gennaio 2024 – Alle ore 11 di questa mattina, i vigili del fuoco di, con l’equipaggio della 17A e autoscala AS17, si sono portati in via Luciano Graziano a causa di unin un. Grazie alla velocità di spegnimento da parte dei pompieri, lesono rimaste confinate alla, interessando soltanto il frigorifero. Grande è stata la quantità di fumo sviluppatosi che ha costretto gli uomini della Bonifazi ad usare numerosi autoprotettori per respirare in sicurezza. Le persone residenti inhanno guadagnato l’uscita autonomamente. Ultimate le operazioni di spegnimento, al momento i Vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza l’area. Sul posto il personale sanitario del 118 ed i Carabinieri di ...