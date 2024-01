Cinque consigli per far lavorare bene il sistema immunitario

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ci difende dalle infezioni. Regola le nostre reazioni. Ci permette di attivare i sistemi protettivi per l’organismo grazie allo stimolo offerto dai vaccini. e fa tante, tante altre cose. Il, quel complesso puzzle di fattori che contribuiscono al nostrossere, va preservato. Ed aiutato, offrendo quello di cui ha bisogno per operare al meglio, ricordando che deve essere sempre il medico ad entrare in gioco quando ci sono problematiche specifiche. Col tempo, infatti, normalmente le nostre difese tendono a farsi sempre meno efficaci. Come il cuore, il cervello, i reni, così col tempo invecchia anche il, che ha appunto il compito di individuare virus e batteri prima possibile e difendere il corpo dalle infezioni. Il fenomeno viene definito immunosenescenza. ...