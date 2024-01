Cinema Arsenale | il programma delle iniziative di febbraio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pisa, 31 gennaio 2024 - Nuovi eventi per tutte le scuole pisane al Cineclub. È in calendario per il prossimo mese (1-3, 7-10) la proiezione della docufition Per un nuovo domani, con Neri Marcorè, una coproduzione Rai Fiction e Alfeatografica di Alberto Gabbrielli. Gli appuntamenti in sala saranno preceduti da un incontro con lo sceneggiatore Mario Cristiani e con il regista Luca Brignone (per prenotazioni:.com; tel. 050.502640). DOCUFICTION - La docufiction racconta la vicenda poco nota di un gruppo di circa 70 ebrei stranieri che, tra il 1941 e il 1943, furono costretti a vivere in "internamento libero", ossia domicilio coatto, a Castelnuovo di Garfagnana. Il racconto è liberamente tratto dal libro ...