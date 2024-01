Cina | si attiva per stimolare vitalita’ imprese | promuovere sviluppo di alta qualita’

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pechino, 31 gen – (Xinhua) – Lasta attuando diverse misure perladelle entita’ commerciali eunoeconomico di, hanno dichiarato oggi i funzionari in una conferenza stampa. Queste misure includono l’approfondimento delle riforme e dell’innovazione, la promozione della concorrenza leale, l’applicazione della legge in modo rigoroso, standard ed equo, il miglioramento dell’assistenza offerta alle entita’ commerciali e la standardizzazione dell’ordine di mercato, ha dichiarato Pu Chun, vice direttore dell’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (SAMR), durante la conferenza stampa. La SAMR sta anche guidando le filiali locali nel contribuire a fornire servizi di riparazione del credito ...