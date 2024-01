Cina | PMI manifatturiero in aumento a gennaio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pechino, 31 gen – (Xinhua) – L’Indice dei responsabili degli acquisti (PMI) per il settorecinese si e’ attestato a 49,2 nel mese di2024, inrispetto al 49 di dicembre dello scorso anno, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Il dato ha mostrato una ripresa dopo un calo durato tre mesi e iniziato a ottobre 2023, indicando un miglioramento dell’attivita’ manifatturiera, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Il PMI per i mesi di dicembre, novembre e ottobre e’ stato rispettivamente di 49, 49,4 e 49,5. Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una inferiore riflette una contrazione. Zhao Qinghe, statistico senior dell’NBS, ha dichiarato che questo mese le fabbriche hanno registrato un’accelerazione della produzione e un ...

L'attività manifatturiera in Cina si è contratta per il quarto mese consecutivo a gennaio, come mostrato dall'indice dei direttori d'acquisto Pmi. Questo nuovo segnale sulla difficoltà della seconda ...