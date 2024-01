Cina | Pechino abbraccia forte espansione turismo di ghiaccio e neve

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gen – (Xinhua) – In inverno, il lago Kunming del Palazzo d’Estate, sito patrimonio mondiale dell’UNESCO a, diventa la principale pista didella citta’ per il divertimento invernale. Questa pista naturale, nella parte nord-occidentale di, ha una superficie totale di 350.000 metri quadrati, in grado di ospitare 5.000 persone alla volta. A gennaio, ha accolto piu’ di 230.000 atleti che hanno partecipato ad attivita’ come le corse con cart sue il pattinaggio di velocita’. Diverse ondate di nevicate quest’inverno hanno abbellito le grandiose strutture architettoniche antiche del parco, riscuotendo una grande popolarita’ tra i turisti. “Pattinare sul lago dinell’ex giardino reale, con lo sfondo del famoso ...