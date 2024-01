Cina | nuovo parco eolico offshore entra in funzione nel Guangxi

nuovo look per via Vicinale Recapito a Giugliano , ai nostri microfoni il primo cittadino, Nicola Pirozzi, e il consigliere di minoranza, Luigi ... (teleclubitalia)

Il gruppo Imq, realtà italiana tra i leader in Europa nel settore del test ing e certificazioni di qualità, si rafforza in Cina con nuove strutture ... (ildenaro)

L'attività manifatturiera in Cina si è contratta per il quarto mese consecutivo a gennaio, come mostrato dall'indice dei direttori d'acquisto Pmi. Questo nuovo segnale sulla difficoltà della seconda ...(ANSA) – PECHINO, 31 GEN – La Cina ha rimosso Wang Xiaojun, tra i massimi scienziati nel settore dei missili, dalla Conferenza consultiva politica del popolo cinese (Cppcc), il ramo minore del parlame ...Pechino, 31 gen - (Xinhua) - L'Indice dei responsabili degli acquisti (PMI) per il settore manifatturiero cinese si e' attestato a 49,2 nel mese di ...