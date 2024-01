Cina | Jiangsu | PIL di Changzhou in aumento nel 2023 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gen – (Xinhua) – Robot saldano scocche di automobili in un’offidel produttore cinese di veicoli elettrici (EV) Li Auto Inc. a, nella provincia orientale cinese dello, il 10 gennaio 2024. Definita capitale delle nuove energie, la citta’ diha registrato un prodotto interno lordo (PIL) regionale di 1.010 miliardi di yuan (circa 140,8 miliardi di dollari) nel, con undel 6,8% su base annua, ha dichiarato ieri il dipartimento locale di statistica. Con una popolazione di circa cinque milioni di abitanti,e’ diventata la citta’ cinese meno popolata con un PIL regionale di oltre 1.000 miliardi di yuan, unendosi a Suzhou, Nanchino, Wuxi e Nantong come quinta citta’ dello ...