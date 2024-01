Cina | industria logistica registra crescita costante nel 2023

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pechino, 31 gen – (Xinhua) – L’cinese hato un’espansionel’anno scorso, con l’indice medio di prosperita’ in aumento di 3,2 punti percentuali rispetto al 2022, raggiungendo il 51,8%, secondo i dati pubblicati oggi dalla China Federation of Logistics and Purchasing. Le aziende di corrieri espressi a livello nazionale hanno gestito 132 miliardi di pacchi nel, classificandosi al primo posto a livello globale per il decimo anno, ha dichiarato He Liming, direttore della federazione. He ha dichiarato che le ferrovie del Paese hanno gestito un massimo storico di 3,91 miliardi di tonnellate di merci lo scorso anno. Il settore aereo ha gestito 7,35 milioni di tonnellate di merci e posta, sostanzialmente in linea con il livello del 2019. Il ...